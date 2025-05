Ruszyła samorządowa kampania profrekwencyjna „Głosujemy na 100%”.Wspólna akcja największych ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Kampania „Głosujemy na 100%” to ogólnopolska inicjatywa samorządów, której celem jest mobilizacja Polek i Polaków do udziału w wyborach.

„Głosowanie, to nasze prawo, ale i odpowiedzialność. To właśnie dzięki niemu, obywatele mają realny wpływ na kierunek, w jakim zmierza ich kraj, region czy lokalna społeczność. A wynik wyborów prezydenckich zdecyduje o możliwości realizacji reform, wzmocnieniu instytucji demokratycznych czy kierunku polityki zagranicznej.” – wyjaśnia Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, członek rady Unii Metropolii Polskich.

Kampanię wspólnie stworzyły: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Związek Województw. Dlaczego akurat te organizacje?

„Samorządy to administracja państwowa będąca najbliżej ludzi. Znamy potrzeby naszych mieszkańców i potrafimy skutecznie docierać z przekazem do lokalnych społeczności. Mamy mandat, by wspierać postawy obywatelskie i budować kulturę uczestnictwa w demokracji”- twierdzi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, prezes zarządu Związku Województw RP. Organizatorzy akcji chcą, aby do kampanii włączyły się wszystkie poziomy samorządu terytorialnego - od najmniejszego sołectwa po największe polskie regiony.

„Praca na rzecz wysokiej frekwencji w naszych małych ojczyznach to działanie realizowane przez samorządowców przy każdych wyborach. Praca nad frekwencją to praca nad Polską samorządną, aktywną, państwem zaangażowanych i świadomych swojej roli obywateli.” - mówi Jacek Sutryk, prezes Związku Miast Polskich.

„Kampania opiera się na jednym bliskim nam wszystkim przekonaniu, że razem możemy więcej. Dlatego stawia jasne wyzwanie: osiągnijmy 100% frekwencji. Chcemy poruszyć Polki i Polaków. Poderwać ich do działania. Pokazać, że warto wyznaczać sobie ambitne cele.” – wskazuje Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich.

„Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych pokazaliśmy siłę – osiągając rekordowe 74,38%. Do pełnej mobilizacji brakuje tylko 25,52%. Ten wynik jest w zasięgu ręki!” – dodaje Andrzej Płonka, starosta bielski, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich. „Wynik ten osiągniemy łatwiej, jeśli będziemy mobilizować ludzi lokalnie - w powiatach, gminach, miastach czy województwach.”

„Kampania jest niezwykle plastyczna i pojemna - wszyscy głosujemy na 100%. Miasta głosują na 100% i każde, najmniejsze sołectwo też. Każdy może się włączyć i spersonalizować kampanię do swojej wsi” – komentuje Ireneusz Niewiarowski, prezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Ci, którzy zdecydują się wesprzeć te starania otrzymają od organizatorów gotowe materiały informacyjne i wsparcie komunikacyjne, które będą mogli wykorzystać w swoich kanałach – zarówno przedstawiciele samorządów, jak i indywidualni obywatele.

„Wg raportu Fundacji Batorego prawie dwie trzecie respondentów jest zdania, że kampanie profrekwencyjne przyczyniły się do decyzji o wzięciu udziału w wyborach w 2023 roku. Takie kampanie są potrzebne, jest początek maja, a wiele osób nawet nie zna… daty wyborów” podsumowuje inicjatorka kampanii, Dorota Zmarzlak, była wójt Izabelina.

Idea strategiczna oraz materiały wizualne kampanii „Głosujemy Na 100 Procent” zostały stworzone przez Michała Majczaka wraz z zespołem. Michał Majczak jest niezależnym ekspertem komunikacji językowej, marketingowej i interpersonalnej, człowiekiem kultury i konsultantem strategicznym.

Głosowanie to nie tylko nasz obowiązek – to wspólne budowanie przyszłości. Głosujemy na 100%!

ORGANIZATORZY AKCJI

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów - dobrowolna federacją stowarzyszeń sołtysów. Obecnie zrzesza 31 stowarzyszeń, liczących łącznie ponad 17 000 członków.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej - największa ogólnopolska organizacja skupiająca obecnie 664 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Misją Związku jest rozwój lokalnej demokracji, samorządności oraz gospodarki.

Związek Miast Polskich - najstarsze polskie stowarzyszeniem miast, mające na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. Obecnie skupia ponad 380 miast, w których mieszka 80% miejskiej ludności kraju.

Związek Powiatów Polskich - ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające 309 powiatów i miast na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, a także kształtowanie wspólnej polityki.

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza - think-tank samorządowy stworzony przez 12 największych miast w Polsce. Działa jako think tank, wspierając rozwój samorządności, tworząc analizy, ekspertyzy, a także wspierając dialog między samorządami, ekspertami i instytucjami publicznymi.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej — stowarzyszenie województw, które stawia sobie jako główne cele wspieranie idei samorządu terytorialnego, obronę wspólnych interesów województw, oraz społeczno-gospodarczego rozwoju województw.



